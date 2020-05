Haruki Murakami vollendet "1Q84"-Trilogie

Der DuMont Verlag brachte die ersten beiden Teile (in einem einzigen silbergrauen Band) Ende 2010 heraus. Am kommenden Mittwoch folgt Band drei, grün. Schwierigkeiten, nach der langen Pause wieder hineinzufinden, hat man kaum.

Schwierigkeiten, drinnenzubleiben, hat man eher.



Die Stimmung ist gut. "1Q84" ist vor allem Stimmung. Die Sprache ist einfachst gehalten, damit sie nicht stört. Versucht Murakami, mit der Sprache zu spielen -, wenn Vögel, die eh schwarze Farbe haben, "dunkel durchtränkt" sind oder auf der glatten Haut einer Krankenschwester "unschuldige Härchen golden schimmern" -, hauen sie die Stimmung zusammen.



Das Mysteriöse beiseite lassend, lässt sich der Inhalt in zwei Sätzen wiedergeben:

Aomame - das ist die mittlerweile 30-jährige Frau - wird von einem Glatzkopf, einem Wasserkopf und einem Mann mit Rossschwanz gejagt, weil sie einen Sektenführer, der angeblich Kinder vergewaltigt hatte, tötete.



Trotz der Gefahr sucht sie den Schriftsteller mit den "Blumenkohlohren" Tengo, in den sie einst so verliebt war; und er sucht sie.

Bezieht man das Mysteriöse ein, klingt es in etwa wie folgt:

Das Bewusstsein eines Koma-Patienten klopft an fremde Türen und macht Terror. Spermien wandern durch den Äther aus dem Unterleib der einen Frau in den Unterleib einer anderen, um diese zu schwängern. Mini-Monster klettern aus dem Mund eines toten Privatdetektivs und bauen Puppen aus Luft.



Puppen aus Luft braucht man, um die Daughter erschaffen zu können. Allerdings braucht man vorher die richtige Mother. Dann kann man Stimmen hören. Wenn man in der Lage ist, Stimmen zu hören.



Das ist Schaumschlägerei auf hohem Niveau.

Das Ende ist happy, man hält Händchen. Aber vieles bleibt offen. Obwohl man es unmöglich zumachen kann, wird eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen.



KURIER-Wertung: **** von *****