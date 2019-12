Mit narrischen Schwammerl und blutender Zunge vorm Mikro

Ungeachtet solcher Zwischenfälle hat der Ex-One-Direction-Sänger mit „Fine Line“ ein Werk vorgelegt, mit dem er sich vom bombastischen Indie-Pop-Sound des Hits „Sign Of The Times“ entfernt und leichteren, luftigeren Klängen zuwendet.

Das Album beginnt mit ein paar in den Arrangements und Melodien wenig eindrücklichen Pop-Songs wie „Golden“ und „Adore You“. Interessant wird „Fine Line“ ab der Hälfte mit der Klavierballade „Falling“, bei der Styles’ ausdrucksstarke Stimme erstmals richtig zur Geltung kommen darf. „Treat People With Kindness“ bietet Gospel-Sounds und „She“, das anfangs an John Lennon erinnert, endet in einem hysterisch-psychedelischen Gitarren-Solo.