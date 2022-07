Harry Styles ist am besten Weg, das Boyband-Image abzuschütteln

Weiter geht es mit Tanzbarem: „What Makes You Beautiful“ ist der einzige One-Direction-Song im Set, und mit Fortdauer der Show kommen immer mehr von Styles Hits: „Late Night Talking“ ist noch einmal zum Tanzen, während „Love Of My Life“ wieder als (fast) akustische Ballade punktet.

In der Zugabe ist das von den Fans zwischendurch immer wieder in Sprechchören geforderten „Medicine“ lupenreiner Rock, bevor es ins Finale mit Styles größten Hits geht. Auch wenn das bisherige Programm vielleicht noch ein wenig einen einzigartigen, unverwechselbaren Harry-Styles-Stil vermissen ließ, „Watermelon Sugar High“, „As It Was“ und das grandiose „Sign Of The Times“ zeigen, dass Styles Melodien schreiben kann, die um die Welt gehen.

Und obwohl der Sound seines Publikums in der Stadthalle andeutete, dass es noch ein bisschen braucht, bis er sich vom Boyband-Image emanzipieren kann, bewies der Sound, der von der Bühne kam, sehr deutlich, dass er auf dem besten Weg dahin ist.