Harry Potter und die Theatershow: So ist das Potter-Stück in Hamburg

Das Bühnenbild ist raffiniert gebaut. Die Soundanlage des Theaters verstärkt optimal alles, was es zu verstärken gibt. Das Sounddesign ist perfekt. Es ist eine spektakuläre Show, die man so in einem Theater noch nicht gesehen hat. Der Kern des Spektakels ist meistens die Überwindung der Schwerkraft. Und nicht immer, aber oft fragt man sich „Wie machen die das?“ Ein Tag im Universum des Harry Potter ist sicher eine Reise wert. markus spiegel