"Harry Potter"-Serie: Erster Trailer und Startdatum

Der erste Teaser-Trailer zur kommenden "Harry Potter"-Serie wurde am Mittwochabend von HBO Max veröffentlicht – und der Start für Weihnachten 2026 angekündigt. Das kam insofern überraschend, als der Serienstart zuvor für Anfang 2027 kommuniziert worden war.

Die Ankündigung erfolgte im Zusammenhang mit dem Start von HBO Max im Vereinigten Königreich und in Irland.

Zudem wurde der offizielle Titel der ersten Staffel bekanntgegeben: Im deutschsprachigen Raum heißt sie "Harry Potter und der Stein der Weisen", entsprechend dem ersten Teil der "Harry Potter"-Filmreihe. Im Trailer sind bereits alle wichtigen Charaktere zu sehen, zudem bekommt man einen ersten Eindruck von diversen inhaltlichen Details, die die Serie getreu den Büchern abdecken möchte: