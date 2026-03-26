"Harry Potter"-Serie: Erster Trailer und Startdatum
Der erste Teaser-Trailer zur kommenden "Harry Potter"-Serie wurde am Mittwochabend von HBO Max veröffentlicht – und der Start für Weihnachten 2026 angekündigt. Das kam insofern überraschend, als der Serienstart zuvor für Anfang 2027 kommuniziert worden war.
Die Ankündigung erfolgte im Zusammenhang mit dem Start von HBO Max im Vereinigten Königreich und in Irland.
Zudem wurde der offizielle Titel der ersten Staffel bekanntgegeben: Im deutschsprachigen Raum heißt sie "Harry Potter und der Stein der Weisen", entsprechend dem ersten Teil der "Harry Potter"-Filmreihe. Im Trailer sind bereits alle wichtigen Charaktere zu sehen, zudem bekommt man einen ersten Eindruck von diversen inhaltlichen Details, die die Serie getreu den Büchern abdecken möchte:
"Harry Potter"-Serie startet in der Weihnachtszeit
Die erste Staffel soll acht Folgen umfassen und laut Mitteilung exklusiv bei HBO Max abrufbar sein, auch in Deutschland. Der Streamingdienst ist hierzulande seit wenigen Wochen verfügbar, in Irland und im Vereinigten Königreich ist der Start am 26. März vorgesehen.
Inhaltlich geht es laut Pressemitteilung um Harry Potter, dessen Tante Petunia glaubt, er sei ein normaler Bub, bis er an seinem elften Geburtstag ein Aufnahmeschreiben für Hogwarts erhält. Dabei eröffne sich "eine Welt voller Freude, Freundschaft und Magie", zugleich müsse er sich "einem gefährlichen Feind aus seiner Vergangenheit stellen".
Wie die Filmreihe basiert auch die Serie auf den Büchern von J. K. Rowling. Die Autorin ist neben Francesca Gardiner und Mark Mylod als leitende Produzentin beteiligt.
Die Hauptrollen übernehmen Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. John Lithgow spielt Albus Dumbledore, Janet McTeer Minerva McGonagall, Paapa Essiedu Severus Snape und Nick Frost Rubeus Hagrid. Zudem soll Warwick Davis als Filius Flitwick auftreten. Ein erstes Bild der Serie mit Harry Potter hatte HBO Max bereits vor dem Teaser-Trailer veröffentlicht.
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