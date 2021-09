Hardrockerin und Holocaustüberlebende: Inge Ginsberg gestorben

Die in Wien geborene Holocaustüberlebende Inge Ginsberg, die mit über 90 Jahren eine späte und unerwartete Karriere als Hardrockerin machte, ist tot. Sie starb 99-jährig am 20. Juli, berichtet die New York Times.Ginsberg gründete mit 93 Jahren die Band Inge and the TritoneKings, und trat mit dieser beim Song Contest 2015 auf. Songs wie "I’m Still Here" verarbeiteten dabei ihre Flucht aus Österreich und den Tod ihrer Großmutter und vier Verwandter, die im Konzentrationslager ermordet wurden.