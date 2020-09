Harald Schmidt und Michael Niavarani: Powerplay an Pointen-Ping-Pong

Sie haben sich zsammgredt und wurden dabei immer besser. Late-Night-Talkshow-Legende Harald Schmidt, frisch aus dem Urlaub in Italien, „einem Land im Hotspot-Taumel“, und Tausendsassa Michael Niavarani setzen fort, was mit vier gemeinsamen Abenden am Burgtheater begonnen hat. Programm ist: „Frei assoziierend mäandern wir durch den Dschungel unserer Gedanken und verlieren hoffentlich oft genug den Faden.“

„Unser Leben nach der Burg“ (nochmals am 27. 9., 15.30 Uhr) im Theater im Park war am Sonntag prompt ein mehr als zweistündiges Feuerwerk an Gags, quasi aus dem Ärmel geschüttelt. Flapsig, bissig, zynisch. Ein Powerplay an Pointen-Ping-Pong.

Wobei „Nia“ Angst hat, dass Schmidt mit Gesichtsmaske gar nicht Schmidt ist, sondern Oliver Pocher. Und Schmidt klarstellt: „Nachmittagsvorstellungen sind etwas für Anfänger und Aufhörer.“