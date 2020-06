"Happy" im Moment der Verzweiflung

Eigentlich war Pharrell Williams alles andere als glücklich, als er seinen Superhit "Happy" schrieb. Donnerstagabend verriet er während einer Listening-Session für sein am 3. März erscheinendes Album "G I R L", dass der Song aus einem Moment der Verzweiflung entstanden war: "Ich hatte die Ehre, noch einmal eingeladen zu werden, etwas für den Soundtrack von 'Ich – einfach unverbesserlich 2' zu schreiben“, erzählt er.

"Aber diesmal wollten sie etwas Fröhliches. Ich schrieb und schrieb, aber irgendwie gelang es mir nicht wirklich fröhlich zu sein. Nach dem neunten Song hatte ich überhaupt keine Idee mehr und war extrem frustriert. Ich dachte, wie kann ich einen Song machen, der 'happy' ist, wenn ich es nicht bin. Und dann kam es mir: Es einfach tun. Die Antwort lag in der Frage."

Deshalb empfiehlt der 40-jährige Sänger, Songwriter und Produzent in seinem Hit jetzt "zu klatschen, zu tanzen und trübe Gedanken zu stoppen." Mit durchschlagendem Erfolg: "Happy" erreichte weltweit bis jetzt 175 Nummer eins-Platzierungen und rangiert in den Austria Top 40 zurzeit auf Platz zwei. Und der Videoclip, der „Klatsch-dich-frei-Therapie“ in dem Leute durch die Straßen von Los Angeles tanzen, findet mittlerweile auch weltweit Nachahmer. Einige Kostproben: