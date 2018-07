Happy Birthday: ORF-Kulturmoderatorin Barbara Rett wird 65

Kunst & Kultur prägten Retts Leben

Geboren wurde Barbara Rett am 30. Juli 1953 in Wien. Schon ihre Studienzeit war von Kunst und Kultur geprägt, 1978 promovierte sie an der Universität Innsbruck über "Johann Nestroy und die Bürgerliche Revolution". Zudem ist die Fernsehmoderatorin promovierte Romanistin. Die ersten Kontakte mit ihrer späteren journalistischen Karriere machte sie noch zu Schulzeiten, als sie in der ORF-Radiosendung "Musicbox" tätig war. Von 1979 bis 1986 war sie Direktorin der Volkshochschule Hietzing, bevor es sie wieder zum ORF verschlug.