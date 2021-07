Happy Birthday: Bob Dylan wird 75

Verdient alt und trotzdem forever young. Im Sommer 1966 hatte Dylan einen schweren Motorradunfall mit seiner Triumph Tiger überlebt. Und danach mindestens die Musikstile Funk, Disco, Punk und Metal. Von der Mode gar nicht zu reden. Schwarz kommt immer gut, besonders bei ihm. Ende der 1990er-Jahren überstand der neunfache Opa eine schwere Herzbeutelentzündung, die zu dieser Zeit auch der Grund für seine mürrische Miene bei Live-Auftritten war. Seither ist der sechsfache Vater offenbar kaum mehr zu halten.

"Oldchella" ruft

Von Anpassungsschwierigkeiten an die Moderne keine Spur: Bob Dylan, selbst noch in der Prä-Fax-Ära zum Star geworden, postet und twittert ganz so regelmäßig und ausdauernd, als müsste er mit Teenies mithalten. Seine jüngste Botschaft betraf die Zusage zu einer Show der Superlative: Die Veranstalter des „Coachella“-Festivals in der kalifornischen Wüste haben für den 7. bis 9. Oktober einen Mega-Event geplant – mit Veteranen von den Stones, Paul McCartney, Roger Daltrey (The Who) und Roger Waters von Pink Floyd über Neil Young bis zu Big Bob. Geradezu eine Oldie-Orgie: Bis auf Stones-Gitarrist Ron Wood sind sämtliche genannten Musiker über 70 Jahre alt. Kein Wunder, dass für das offiziell als „Desert Trip“ bezeichnete Festival schon eine Verballhornung kursiert: „Oldchella“.

Den Meister wird das nicht kratzen. Man kann davon ausgehen, dass er seinen Job bestens bewältigt. Seit Anfang April spielt er sich darauf ein. Nach sieben Auftritten in Japan setzt er die Dylan-On-Tour-Gastspiele ab Juni in seiner Heimat fort. Neben Auftritten in Indianapolis, Nashville, Boston, Philadelphia und Atlantic City steht auch ein Abend in Wien auf dem Programm. Besser gesagt: in Vienna im US-Bundesstaat Virginia.

Mit dabei sein wird eine Begleiterin aus den Anfangsjahren: die jetzt 76-jährige Mavis Staples. Die US-Blues- und Soul-Legende aus Chicago hat schon für den Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King gesungen und in den Sixties eine Affäre mit dem Liedermacher aus Minnesota gehabt. Ein schwarz-weißes Paar? In damaligen Zeiten ein Affront. „ The Times They Are A-Changin’“. Zum Glück.

Bootlegs in Serie

Aus einem Sänger, dessen erstes Album sich gerade 5.000-mal verkaufte, entwickelte sich die Stimme mehrerer Generationen und wurde zu einer echten Institution. Von der die Fans offenbar nicht genug bekommen können. Seine Lieder gibt es mittlerweile in einer 18 CDs umfassenden Bootleg-Serie mit Outtakes, Demos und bisher unveröffentlichten Versionen. Und seine Texte aus den Jahren 1962-2001 liegen unter dem Titel „The Lyrics“ in einem 250 Euro teuren Prachtband vor.

Ist Dylan das wert? Natürlich. Oder wie es Al Kooper, Organist bei dem Gassenhauer „Like a Rolling Stone“, einmal ausdrückte: „Was Shakespeare für seine, bedeutet Dylan für unsere Zeit.“

Auch Ambros gratuliert

Wolfgang Ambros hat 1978 Dylan-Songs ins Wienerische übersetzt und mit "Wie im Schlaf" ein großartiges Album aufgenommen. Er gratuliert dem großen Vorbild mit den Worten: "Dieser Mann ist die gelebte Nachhaltigkeit. Was er aufgebaut hat, überlebte Jahrzehnte und hat unzähligen Menschen Freude bereitet. Ich wünsche hiermit das Allerbeste und ein weiteres frohes Schaffen!“