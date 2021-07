"Mein Leben? Jazz und Frauen!"

Im Bett mit Sarah Vaughan, ist die Göttliche in seinen Armen eingeschlafen. „Davor war noch nichts“, erzählt Hans Salomon vom Beginn einer heftigen Affäre während einer Konzertreihe bei der Weltausstellung in Brüssel 1958. Der Saxofonist aus Wien war 25. Die Jazz-Sängerin 34 – und ein Star.

„Ich saß in einem Jazzclub neben ihr und sagte: , Sarah, I'm in love with you.‘ Am nächsten Tag küssten wir uns in ihrer Garderobe, und sie sagte: ,I’m very shy.‘“ Aber nach rassistischen Pöbeleien in einem Restaurant ist die Stimmung weg.

Am nächsten Morgen reist „Sassy“ weiter auf Tournee und ruft zwei Tage später aus San Remo in Wien an: „Ich vermisse dich so sehr.“

Darauf kratzt Salomon sein letztes Geld zusammen, fährt ihr bis nach Ostende nach und steht plötzlich in ihrer Hotel-Suite: „Sie schickte sofort ihre Entourage weg, und wir haben am ersten Nachmittag sehr viel nachgeholt. So viel, dass sie am Abend dann nicht sehr gut gesungen hat.“