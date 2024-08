Hans-Peter Wipplinger als Direktor des Leopold Museums verlängert

Hans-Peter Wipplinger bleibt museologischer Direktor des Leopold Museums in Wien. Wie am Montag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde, sprach sich der Vorstand der Privatstiftung einstimmig für eine Vertragsverlängerung bis 2030 aus. Auch der kaufmännische Direktor Moritz Stipsicz wurde um weitere fünf Jahre in seiner Funktion bestätigt.