Hans-Kelsen-Ausstellung: Der Designer der Demokratie

Alt-Bundespräsident Heinz Fischer hat ihn noch als „angenehmen Menschen“ in Erinnerung, den Architekten des Bundesverfassungsgesetzes: Hans Kelsen (1881-1973), einer der bedeutendsten Rechtswissenschafter des 20. Jahrhunderts, hat unser Land, seine Rechtsordnung und Rechtskultur weit über seine mehr als 300 Werke hinaus beeinflusst.

An ihn und „die Eleganz der österreichischen Bundesverfassung“ erinnert zum 100-Jahr-Jubiläum eine Ausstellung im Jüdischen Museum Wien im Palais Eskeles in der Dorotheergasse.

Sie soll das Leben und Denken des Professors, der im Staats- und Völkerrecht sowie als Rechtstheoretiker Bedeutendes geleistet hat, und vor allem die Erfolgsgeschichte unserer Verfassung stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. „Dass die Verfassung nicht ein Stück ist, dass das Gesetz nur ein Teil davon ist, dass es Teile aus drei Jahrhunderten gibt, wie eine Collage – manche nennen es auch ,Flickwerk’, dafür besteht kein Bewusstsein“, sagt Kuratorin Adina Seeger im KURIER-Gespräch.

Kelsen – von 1918 bis 1930 Professor an der Universität Wien – wurde nach dem Ende der Monarchie von Staatskanzler Karl Renner mit der Arbeit an einer Bundesstaatsverfassung für die junge Republik beauftragt. Er entwickelte das – später so bezeichnete – österreichische Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit, das weltweit Nachahmung fand.