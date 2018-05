Hannah Epperson: Beats für Amelia, Geigen für Iris

Als Epperson das schrieb, „gab es in meinem Bewusstsein keine Verbindung“ zum Tod des Bruders. Erst später dämmerte ihr, dass sie damit begann, den Schock zu verarbeiten. Und noch etwas fiel ihr auf: Die Frauen-Charaktere eigneten sich perfekt, um die unterschiedlichen Arten zu beschreiben, mit denen sie gerade ihre ersten eigenen Songs aufnahm.

In Salt Lake City geboren, begann Epperson schon als Kind, klassische Geige zu studieren. Als Teenager spielte sie in einer Rock-Band, bei der sie improvisierte und begann, ihr Instrument „auf rein intuitive Art“ zu nutzen. Parallel dazu lernte sie von der Geigerin einer Square Dance-Band alles „über Songs und die machtvolle Beziehung zwischen Musik und Storytelling“. So begann Epperson mit Geige und Stimme eigene Songs zu schreiben, die sie später mit einem befreundeten Produzenten auch in elektronischen Arrangements aufnahm.

Diese beiden so unterschiedlichen Arten, ihre Stücke zu interpretieren, stellt Epperson ab Montag live vor, wenn sie in Graz ihre Österreich-Tournee startet.

INFO

Hannah Epperson auf Tour:

28. 5. Graz/Die Scherbe

29. 5. Wien/Rhiz

30. 5. Feldkirch/Theater am Saumarkt

Karten unter: www.oeticket.com