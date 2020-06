Haneke und Seidl beim Toronto Film Festival

Ebenfalls in Kanada findet die internationale Premiere von Sabine Hieblers und Gerhard Ertls "Anfang 80" statt: Beim 36. World Film Festival in Montreal (23. August bis 3. September) zeigen Karl Merkatz und Christine Ostermayer, dass es nie zu spät für frisch verliebt ist. Ebenfalls dabei sind unter "Documentaries of the World" Nikolaus Geyrhalters "Donauspital: SMZ Ost" und in der Kategorie " Focus on World Cinema" Hüseyin Tabaks "Deine Schönheit ist nichts wert" und Umut Dags " Kuma".