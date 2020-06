Haneke: "Ich arbeite mit Emotionen"

Es ist vielleicht der bisher persönlichste Film, den Michael Haneke am Sonntag mit "Amour" bei den Filmfestspielen in Cannes vorstellte. "Ich habe nicht versucht, etwas über unsere Gesellschaft zu erzählen", negierte Haneke vor Journalisten eine entsprechende Frage, "und ich schreibe nie Filme, um damit etwas Spezielles zu zeigen." Vielmehr habe er sich mit seinem nächsten Umfeld befasst: "Wenn man ein gewisses Alter erreicht, wird man unweigerlich mit dem Leiden einer Person konfrontiert, die man sehr liebt. Das war auch in meiner Familie so. Ich versuche schlicht zu porträtieren, was ich sehe - und es gibt nun einmal Zeiten im Leben, die nicht angenehm sind."



In "Amour" beobachtet Haneke die letzten gemeinsamen Wochen eines alten Paares, das nach einem Schlaganfall mit dem schleichenden körperlichen und geistigen Verfall zu kämpfen hat. Anne ( Emmanuelle Riva) wird von ihrem Mann Georges ( Jean-Louis Trintignant) liebevoll gepflegt, doch die Zumutungen werden für beide Seiten immer unerträglicher. Riva und Trintignant liefern dabei vor der Kamera eine berührende Glanzleistung ab. "Ich bin kein Spezialist für Gewalt", verneinte Haneke einen vermeintlichen Richtungswechsel in seiner Arbeit. "Ich arbeite mit Emotionen, und es gibt viele Dinge, die einen sehr berühren können."