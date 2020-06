Hamlet: Der König der Schmerzen

Hamlet ist hier nicht nur ein wenig Ödipus, sondern auch ein bisschen Sisyphos – und Harry Potter: Immer wieder muss er die Treppen rauf und runter laufen, die das Bühnenbild (Ausstattung: Pierre-André Weitz) beherrschen. Und die beweglich sind wie die magischen Stiegen in Potters Zauberschule Hogwarts.

Diese eindrücklichen Kulissen sind Stärke und Schwäche der Produktion zugleich. Die Personenführung ist dadurch phasenweise recht eingeschränkt.

Insgesamt glücken Py, der am Schluss neben Zustimmung auch einige Buhrufe kassierte, viele eindringliche Bilder, etwa wenn Ophé­lie von stilisierten Hunden umschmeichelt wird, während sie sich in den Wahnsinn singt. Überhaupt: Mit zunehmendem Fortlauf gewinnt der Abend an Tiefe. Am Schluss aber legt sich Hamlet beschwingt selbst in den Sarg, mit einem leisen Hauch von unfreiwilliger Komik. Langer Applaus.

KURIER-Wertung: *** von *****