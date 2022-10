Harry-Potter-Star: „Hagrid“-Darsteller Robbie Coltrane gestorben

Seine Agentin Belinda Wright beschrieb den Schauspieler in einer Medienmitteilung als "einzigartiges Talent". Er werde wahrscheinlich für Jahrzehnte als Hagrid in den Harry-Potter-Filmen in Erinnerung bleiben, so Wright. Diese Rolle habe Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt Freude bereitet.

Coltrane spielte in der Harry-Potter-Filmserie den Hogwarts-Wildhüter Rubeus Hagrid. Die Rolle des riesigen Zauberers verhalf ihm zu grosser Popularität. Zuvor hatte der Brite die Fernsehbildschirme als forensischer Psychologe Dr. Edward 'Fitz' Coltrane in dem TV-Morddrama Cracker erobert. Dafür wurde er dreimal in Folge mit dem BAFTA-Preis für den besten Schauspieler ausgezeichnet.