"Hagenbund" im Leopold Museum: Der Zeit ihre Vermarktungsgenies

Dass Kunst auch Marketing bedeutet, ist eine Binsenweisheit: Um in den Köpfen, den Medien, den Galeriewänden und den Museumsprogrammen Bestand zu haben, sind starke, gern auch streitbare Persönlichkeiten, wiedererkennbare Ästhetiken und markante Bauten, quasi als Flagshipstores, immer hilfreich. Die Wiener Secession konnte einst diese Checkliste erfüllen, folgende Generationen taten das ihre dazu, dass die Welt heute bestimmte Bilder im Kopf hat, wenn von „Wien um 1900“ die Rede ist. Der Humus, auf dem neben dem „Krauthappel“ und Klimts Sonnenblumen noch viel mehr gedieh, senkte sich dabei nach und nach ab.

Das Leopold Museum erfüllt nun die löbliche, wenn auch nicht immer dankbare Aufgabe, in diesem Boden umzustechen: Die aktuelle Ausstellung mit dem schlichten Titel „Hagenbund“ rückt die zentrale Künstlergemeinschaft Wiens in den Fokus, die die Entwicklung „von der gemäßigten zur radikalen Moderne“ (so der Untertitel) in der österreichischen Hauptstadt entscheidend mitbestimmte.