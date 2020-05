Händler: Spießigkeit ist eine Freud'

Kaffeejause bei Andrea Händler mit selbst gemachtem Gewürzgugelhupf. Wird die Kabarettistin, die gerade ihr Biedermeier entdeckt, auf ihre alten Tag' spießig?

Diese Frage stellt sie sich selber nach 27 Bühnenjahren in ihrem neuen Solo "Naturtrüb", das am Dienstag in der Kulisse Premiere hat.



"Kuchenbacken hätte es bei mir vor drei Jahren noch nicht gespielt", sagt Händler im KURIER-Gespräch. "Da hätte ich den Alkohol herausgeholt. Jetzt kommt der Kaffee auf den Tisch, und der Rotwein ist nur im Kuchen drin. Meine Mutter findet mich schon sehr seltsam. Sie sagt: Normal hört man in deinem Alter auf zu kochen. Und du fängst erst an damit. "

Aufgehört hat sie auch. Mit dem Rauchen Ende November 2009. Zuerst nur auf ein Jahr. Danach auf Dauer. "Mein Psychiater hat gesagt, ich sei blöd. Man hört im Frühling auf", so Händler.



"Ich war eh gleich grantig und bekam dann Antidepressiva. Aber seit ich nicht mehr rauche, hab ich eine Nase wie ein Trüffelschwein, geh auf den Naschmarkt und hab 40 oder 50 Gewürze daheim."