Händels „Orlando“ im Theater an der Wien: Liebestoller Kriegsveteran

Mit der Liebe und dem Krieg ist das bekanntlich so eine Sache. Beides hinterlässt Spuren, Narben, kann Menschen gehörig aus dem Gleichgewicht bringen. Das wusste bereits Ludovico Ariosto, der in seinem Epos „Orlando furioso“ genau diesen Stoff aufgegriffen hat. Bei ihm verfällt der hehre Held Orlando dem Liebeswahnsinn, was bis zu einem finalen Happy-End für allerlei Konflikte sorgt.

Konflikte, die auch Georg Friedrich Händel in seiner Oper „Orlando“ thematisiert, die jedoch zuletzt durch allerlei Zauberwerk gelöst werden. Nicht so im Theater an der Wien. Denn hier hat Regisseur Claus Guth in seiner Interpretation des 1733 uraufgeführten Werkes jeden Anflug von Märchenhaftigkeit vermieden und stattdessen ein stringentes, packendes, heutiges Psychogramm verlorener, verbrannter Seelen entwickelt.