Wer gegen Fußball und Sommerhitze Fernsehen programmieren muss, drückt einfach die Knöpfe, die funktionieren. Tiere und Royals haben sich dabei als verlässliche Optionen herausgestellt, wobei Österreich nicht über Reflexbringer wie William & Kate oder Harry & Meghan verfügt.

Dennoch ist es verblüffend, wie viel mit Sisi und Habsburgerromantik noch geht. Ein ganzer Themenabend auf ORF III war da am Dienstag drin – ein bisserl zäh, aber man konnte ja auf ORF 2 zappen und einem kleinen Grizzly dabei zusehen, wie er versuchte, eine Muschel zu knacken.

Inhalte, die sich so vorhersehbar an Themenschlagworte schmiegen, sind freilich auch gefundene Fressen für Künstliche Intelligenzen, die sich bekanntlich mit Fakten nicht lange aufhalten. Wir freuen uns also auf KI-Dokus wie „Habsburgs Grizzlys“ oder „Sisi kämpft mit Löwen auf Korfu.“ Bis zur Fußball-WM könnte die Technik so weit sein.