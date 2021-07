Gute Polizisten hatten es schwer

Hinten im Buch ist aufgelistet, welche Lieder der 1975 geborene Mailänder Journalist Paolo Roversi gehört hat, um die 1960er-Jahre seiner Stadt einfangen zu können: Patty Pravo mit „Ragazzo triste“, Mina mit „Città vuota“, Buscalglione, Celentano, Morandi, Dalla ...

Die Musik allein ist auch nicht übel.

Roversi ist kein Dichter, der Gefühle auslösen und Düfte versprühen kann. Wenn auf dem Papier steht, es rieche nach Lavendel und frischem Brot, heißt das noch lang nicht, dass es in der Nase des Lesers juckt.

Dem Autor ging es beim Schreiben von „Milano Criminale“ in erster Linie um die Verbrecherwelten: um die Verwandlung in ein Mailand, in dem man’s zwischen Armani, Gucci und Valentino zwar nicht merkt, aber alle Organisationen vertreten sind.

Das macht er sehr gut, indem er am 27. Februar 1958 in der Via Osoppo beginnt.