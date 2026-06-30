Internet-Phänomen: „Gut genug“ schaffte es auch in Amerika zum Hit

Mit „Gut genug“ hat das Berliner Produzententeam KitschKrieg ein Lied mit dem Musikduo Blumengarten und Rapperin Shirin David geschaffen, das sich zu einem globalen Phänomen entwickelte. Der Song schaffte diese Woche mit Platz 129 den Sprung in die Global-200-Charts des US-Musikmagazins Billboard. Laut Sony ist dies in diesem Jahrtausend noch keinem deutschen Song gelungen und vorher nur wenigen deutschsprachigen Acts wie Nena („99 Luftballons“) und Falco („Rock Me Amadeus“).

In Deutschland steht „Gut genug“ seit zwei Wochen auf Platz 1. In Österreich rutschte das Lied in den aktuellen Charts vom ersten Platz auf den zweiten ab. Entstanden ist das Lied aus einem unveröffentlichten Demo von Blumengarten. Die Hookline und die Hauptwörter seien schon da gewesen, erzählt Meyerholz, aber man habe die Akkorde verändert. Der Kern blieb, das Gefühl wurde größer - und genau dieses Gefühl sollte der Schlüssel zum Erfolg werden.