Gemälde der Brüder Klimt erzielt 2,7 Millionen Euro

Der Name Klimt zieht: Bei Sotheby's in London kam am gestrigen Mittwoch ein Gemeinschaftswerk der Brüder Gustav und Ernst Klimt zur Versteigerung. Das Bild „Hanswurst gibt eine improvisierte Vorstellung in Rothenburg“, das einen kulturhistorischen Bezug zum Burgtheater aufweist, wechselte um 2,22 Mio Pfund (rund 2,7 Mio. Euro, inklusive Prämien) den Besitzer. Zuvor war das Werk auf bis zu 600.000 Euro geschätzt worden. Seinen letzten Auftritt am Auktionsmarkt hatte das Werk im Jahr 1984 gehabt - damals erzielte es 140.000 britische Pfund.