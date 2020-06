Gurlitts Salzburger Sammlung: Die acht wichtigsten Antworten

Wie der Wiener Anwalt Andreas Cwitkovits erklärt, ist u.a. entscheidend, ob Gurlitts Vater Raubkunst in Österreich kaufte. Im Gegensatz zu Deutschland verjähren Herausgabeansprüche in Österreich nicht, es müssen aber andere rechtliche Fragen, vor allem betreffend des so genannten "gutgläubigen Erwerbs", geklärt werden. In Deutschland wird am Freitag über eine Gesetzesänderung beraten, die Herausgabeansprüche unter gewissen Bedingungen ermöglichen könnte.