Guns N' Roses live in Wien: Time-Table und Infos zum Konzert

Guns N' Roses geben sich wieder live die Ehre in Wien. Im Rahmen ihrer "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things"-Tour macht die US-Rockband am Donnerstag Halt im Ernst-Happel-Stadion.

Mit im Gepäck haben Axel Rose, Slash und Co. nicht nur ein buntes Sammelsurium ihrer zeitlosen Hits, sondern auch einen lautstarken Support: Die Australier Wolfmother sowie die britische Kultband Sex Pistols sind als Voracts bei der Rocksause mit dabei.