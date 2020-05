Große Kunst: "Immer noch Sturm"

Montagabend war im Burgtheater einer Beglückung beizuwohnen. In Form der Wiener Premiere von Peter Handkes "Immer noch Sturm". Und in Form der Erkenntnis, dass Dialog, dass Diskussion zwischen Obenstehern und Untensitzern am Theater möglich und wichtig ist. Weil Beglückung so passieren kann.



Die Uraufführung, inszeniert von Dimiter Gotscheff, war bei den Salzburger Festspielen kontroversiell aufgenommen worden. Eines der härtesten Urteile fällte die FAZ mit der Feststellung, es sei ein Missverständnis anzunehmen, dass Handkes Wort "nicht ausschließlich in einen lesenden Kopf gehört". Gotscheff hat also gründlich nachjustiert und seine Arbeit um eine gute Dreiviertelstunde gekürzt. Meist zulasten der tiefgründelnden Oberflächlichkeit der Jens-Harzer-Rolle, der Handkes Bühnen-Ich verkörpert. Allein schon dessen im Kreis gehend vorgetragener, im Kreis gedachter 40-minütiger Schlussmonolog wurde seit Salzburg halbiert. Was kein Fehler ist.



Denn mit der Erschlankung kam die Dynamik. Aus Rampenrednern wurden Miteinander-Spieler. Aus textfromm wurde textgescheit. Aus Gruppenbild mit Ansager, heißt: aus starrer Pose wurde reine Bühnenpoesie. Plötzlich war Platz für Emotion, Aggression, sogar für eine Jugoslawien-Erregung. Alles, ohne dass Gotscheff seinen Stil, seine Handschrift, seine Leitthese abgeändert oder gar verraten hätte. Was große Kunst ist.