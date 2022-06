Größtes Museum aller nordischen Länder eröffnet in Oslo

Durch die Fusion von fünf Institutionen ist in Oslo das größte Museum aller nordischen Länder entstanden: Am Samstag wird das neue Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design eröffnet. Um 600 Millionen Euro wurde ein Bau errichtet, der nicht nur Ausstellungsräume für Werke wie Munchs „Schrei“, sondern auch Depots für Schätze von der Antike bis zur Gegenwart bietet.

Insgesamt umfasst das Inventar 400.000 Gegenstände. Norwegens Nationalschatz auf 55.000 Quadratmetern, 13.000 davon Ausstellungsfläche. Die Sammlungen sind so vielfältig, dass sie an einem Tag nicht zu schaffen sind: In den 86 Räumen finden sich nicht nur Gemälde aller Epochen, sondern auch chinesische Vasen der Ming-Dynastie, antike Büsten römischer Herrscher, die Garderobe der norwegischen Königinnen Maud und Sonja und Skulpturen des Bildhauers Gustav Vigeland. Wie in alten Schlössern, die heute als Museen fungieren, sind die Säle aneinandergereiht.

Dem Maler Edvard Munch ist ein eigener Raum gewidmet, in dem 18 seiner Bilder ausgestellt sind, darunter eine Ausgabe des berühmten „Schrei“. Insgesamt verfügt das Museum über 57 seiner Werke.