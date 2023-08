Größbauer-Tetralogie im Kino De France

Am Mittwoch, den 9. 8., ist um 19.30 Uhr „Herbst in Bangkok“ zu sehen, am 16.8. „Winter in Havanna“ und am 23.8. „Frühling in Neapel“. Gespräche mit beeindruckenden wie originellen Menschen, ungewöhnliche Ansichten, kuriose Begebenheiten und Einsichten in das Alltagsleben abseits touristischer Routen sind den Städteporträts gemein.