"Griselda" mit Sofia Vergara: Knallharte Kaiserin des Drogen-Adels

Kokainverteilungsindustrie

Nach und nach wird in Rückblenden geschildert, dass Griselda und ihr Mann, beziehungsweise dessen Familie, auch kein kleines Rädchen in der globalen Kokainverteilungsindustrie waren.

Die erste Folge endet mit einem Massaker, einem Deal und der Einsicht, dass sich Griselda Blanco nichts gefallen lässt – ob in Medellín oder in Miami. Vergara spielt die „Geschäftsfrau“ sehr intensiv, die 70er werden in den üblichen Brauntönen atmosphärisch eingefangen. Wer nicht so gern Untertitel liest, aber kein kolumbianisches Spanisch versteht, könnte allerdings genervt aufgeben. Wäre schade.