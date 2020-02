Green Day-Album: Little Richard statt Trump, Motown statt Punk

Was das bedeutetet, ist für Green-Day-Fans sicher zunächst ungewohnt, vielleicht sogar befremdend. Das Album beginnt mit dem Titelsong, bei dem Armstrongs Stimme so hoch und im Sound verfremdet einsetzt, dass man an gängige Charts-Ware erinnert wird. Was aber auch sofort hörbar ist: Die Energie, mit der Armstrong, Bassist Mike Dirnt und Drummer Tré Cool hier losrocken und nach vorne preschen, ist ungebrochen und damit höchst erfrischend.

Untypisch ist auch „Meet Me On The Roof“, das Anleihen bei Doo-Wop nimmt und von The Hives sein könnte. „Stab You In The Heart“ ist ein wütend ausgeführter Boogie, „Graffitia“ mit Piano und hämmerndem Bass hat Springsteen-Feeling.