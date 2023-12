Die Entdeckerin des "Stendhal-Syndroms" ist tot

Forschung anhand von Touristen

Die 1927 in Florenz geborene Magherini schloss mit 24 Jahren ihr Studium an der medizinischen FakultĂ€t ihrer Geburtsstadt ab, spezialisierte sich dann mit 28 Jahren auf Psychiatrie und wurde mit 33 Jahren Dozentin. Sie engagierte sich fĂŒr die Reform der psychiatrischen Versorgung in Italien und begann als sehr junge Leiterin einer Station in der alten Anstalt San Salvi in Florenz mit der Kunsttherapie zu arbeiten. SpĂ€ter ĂŒbernahm sie auch die Leitung der Abteilung fĂŒr psychische Gesundheit des Zentrums von Florenz, in die italienische und auslĂ€ndische Touristen aufgenommen wurden.