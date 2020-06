Gratis zu den Festspielen

40.000 Fans haben sich im Vorjahr nicht vom Wetter abschrecken lassen: Am Kapitelplatz werden bei den Siemens-Festspielnächten (27. Juli bis 1. September) 1000 Gratissitzplätze aufgestellt. Zu sehen gibt es insgesamt 41 Übertragungen auf LED-Leinwand, davon zwölf aus dem diesjährigen Programm.

Am 27. Juli beginnt um 20 Uhr die Jedermann-Nacht mit der aktuellen Inszenierung mit Nicholas Ofczarek und Birgit Minichmayr. Erste Live-Übertragung ist am 30. Juli "Die Zauberflöte", dirigiert von Nikolaus Harnoncourt. Am 1. August folgt die Premiere von "La Bohème" mit Anna Netrebko, am 4. August " Giulio Cesare in Egitto". Am 6. August gibt es die von Sven-Eric Bechtolf inszenierte "Ariadne auf Naxos" mit Jonas Kaufmann, am 26. August Bernd Alois Zimmermanns "Die Soldaten".

Ebenfalls übertragen werden die Konzerte der Wiener Philharmoniker am 29. Juli und 5. August.