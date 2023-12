Grandmaster Flash in Wien: Einer der wichtigsten Pioniere des Hip-Hop

Namensgeber

Auch in anderer Hinsicht war die Crew um Grandmaster Flash prägend: Dem Rapper der Furious Five, Keef Cowboy, wird die Erfindung des Namens „Hip-Hop“ zugeschrieben (er veräppelte der Legende nach einen Freund, der sich für die Armee verpflichtet hatte und dort im Gleichschritt – Hip, Hop. Hip, Hop – gehen musste).

Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Hip-Hop wurde ab den 1980ern zur prägenden Kulturform unserer Zeit, die so gut wie alle anderen Popmusik-Spielarten zu durchdringen begann. Und wie das auch so ist, nützte das den Pionieren wie Grandmaster Flash selbst eher wenig: Die kommerzielle Ernte fuhren andere ein. Grandmaster Flash gewann Grammys und ist Ehrendoktor. Er war 2007 mit den Furious Five der erste Hip-Hopper, der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde und den renommierten Polar-Preis gewonnen hat. Zuletzt trat er in der US-Version von „Masked Singer“ als Eisbär auf. Am Dienstagabend ist er im Flex in Wien live zu erleben.