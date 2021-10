Granada schrieben ihr Album "Unter Umständen" im virtuellen Raum

Entstanden ist das Album während des ersten Lockdown. Und zwar mit einem samstäglichen Jour fixe, für das jeder eine Songidee hochladen musste, die dann in einer Videokonferenz besprochen und weiterentwickelt wurde. Dadurch waren erstmals alle fünf Musiker am Songwriting beteiligt.

Entsprechend breit ist die Themen-Palette: Petritsch macht sich in „Lomari“ über Esoterik-Scharlatane lustig und beschwört in „Summerfieber“ die Freuden eines Italienurlaubs, während Gitarrist Lukacz Custos in „Mei Velo“ sowohl auf seine Liebe zum Fahrrad, als auch auf dessen Bedeutung für die Frauenbewegung eingeht.