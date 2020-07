Grammys diversifizieren sich: 2.300 neue Mitglieder

Der Neuformierung der "Academy" war eine Zusammenarbeit mit der Organisation "Color of Change" vorausgegangen, die für die stärkere Repräsentation Nichtweißer in der US-amerikanischen gesellschaft, insbesondere im Entertainment-Business, eintritt. In der Vergangenheit waren u.a. die Oscars für ihre Tendenz zur Auszeichnung und Nominierung weißer Produktionen heftiger Kritik ausgesetzt - doch auch hier fand die Organisation zuletzt lobende Worte.

"Es gibt noch immer viel zu tun", sagte der interimistische Academy-Präsident Harvey Mason Jr. - selbst Afroamerikaner - anlässlich der Neuaufnahmen. "Wir werden uns für Inklusion im Hinblick auf Geschlecht, Rasse, nationale Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung auch jenseits unserer eigenen Gemeinschaft einsetzen. Und wir sind gespannt zu sehen, welche Veränderungen innerhalb der Musikindustrie die neuen Mitglieder bewirken werden."