Beatles über alles

Denn auch Paul McCartney und Ringo Starr, die beiden noch lebenden Mitglieder der berühmtesten Pop-Band der Welt, werden bei der Gala am 26. Jänner gemeinsam spielen. Auch wenn das nicht außergewöhnlich klingt, sind gemeinsame Auftritte der beiden rar. 2010 gab es einen bei der Party zum 70. Geburtstag von Starr, 2009 trafen die beiden bei einem Benefizkonzert für David Lynch aufeinander. Das aber war der erste gemeinsam Auftritt seit einer Show für den verstorbenen George Harrison im Jahr 2002.

Anno 2014 werden die Beatles, die 1965 den Grammy „Bester Neuer Künstler“ bekommen haben, mit der „Lebenswerk“-Trophäe geehrt. Zusätzlich ist McCartney heuer vier Mal nominiert – etwa in der Kategorie „Bester Rock Song“ für „Cut Me Some Slack“.