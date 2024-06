Grafenegg: Frischegarantie für Joe Zawinuls Fusion-Klassiker

Letzte Gänsehaut-Momente stellten sich nach fast vier Stunden Samstag kurz vor Mitternacht ein: „Joe Zawinul's Music Odyssey“ ging im Wolkenturm in Grafenegg mit den Welterfolgen „Mercy, Mercy, Mercy“ und „Birdland“ zu Ende, von rund 50 Musikern kraftvoll in den Schlosspark geblasen. Wo es gleich mehrere Premieren gab: einen ebenso dynamischen wie kraftvollen Fusion-Sound aus dem Genre Jazz, das an diesem Ort zwar schon einmal angedacht, aber noch nie live zu hören war und hoffentlich auch in zukünftigen Programmen in Grafenegg vertreten sein wird.