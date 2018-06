Gottfried Helnwein: "Sehen, wo Menschen nicht mehr sehen"

Ist die Idee des Künstlers als einer Art Prophet haltbar?

Ich glaube ja. Wirklich relevante Kunst kann durchaus visionär sein. Orwells und Huxleys fiktionale Dystopien sind Wirklichkeit geworden. Kunst braucht keine Regeln, Kunst kann alles sein: Unterhaltung, Dekoration, Pathos, Satire, Kontemplation, was auch immer. Aber es gibt eine Tradition in der Kunst, die sich verpflichtet fühlt, zu sehen, wo Menschen nicht mehr sehen, zu hören, wo Menschen nicht mehr hören, sich zu erinnern, wenn die Menschheit vergisst und eine Art Zeugenschaft abzulegen.

Ich habe allerdings Zweifel, dass Menschen wirklich abstumpfen. Jene Personen, die Youtube und andere Kanäle von Gewalt säubern müssen, sind etwa oft schwer traumatisiert.

Ich glaube, dass Verdrängungsmechanismen eine Schutzmaßnahme sind, weil die Menschen sonst zerbrechen würden, wenn sie sehen müssten, was sie in der Welt um sie herum alles anrichten. Man nimmt dann aber mit der Zeit immer weniger wahr, bis die Wahrnehmung so selektiv wird, dass man nur mehr sieht, was man sehen will, und schließlich ganz aufhört zu sehen. So konnte man zum Beispiel entspannt durch die Straßen gehen, ohne all die Menschen sehen zu müssen, die einen gelben Stern auf der Brust getragen haben. Ich habe immer wieder mit Menschen meiner Elterngeneration diskutiert und nie jemanden getroffen, dem aufgefallen wäre, dass das Leben ihrer jüdischen Mitbürger vor ihren Augen ausgelöscht wurde.

Sie haben auch Comic- und Manga- Figuren in Ihre Gemälde eingebaut. Das visuelle Feld ist heute zusätzlich durch Emoji und Piktogramme erweitert. Sind diese Elemente nur lustig, oder wohnt ihnen auch ein Potenzial inne, Dinge zu zeigen und anders zu sehen?

Pasolini sagt, dass die Konsumgesellschaft dem unausgesprochenen Befehl gehorcht, gleich zu sein wie alle anderen, im Konsumieren, im Glücklichsein und im Freisein, und dass es das schwerste Verbrechen sei, anders zu sein. All diese digitalen Ready-Mades, diese Cuteness- und Fun-Symbole, diese vorgefertigten Kommunikations-Ersatz- und Versatzstücke haben natürlich den Vorteil, dass die ganze Welt zu einem sprachlichen Schlaraffenland werden kann, in dem niemand mehr einen Finger rühren muss und in dem einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Und endlich könnte dann jeder fett und aufgedunsen da sitzen und idiotisch vor sich hin grinsen, ohne von individuellen, eigenständigen, originären, überraschenden oder gar subversiven Ideen belästigt zu werden.