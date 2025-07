"Gorki Park"-Autor Martin Cruz Smith ist tot

Martin Cruz Smith, Autor des weltweiten Bestsellers "Gorki Park" und Dutzender weiterer Werke, ist tot. Der US-Amerikaner sei friedlich und umgeben von seinen Liebsten am 11. Juli verstorben, hieß es in einem Statement seines Verlages Simon & Schuster. Smith wurde 82 Jahre alt.

Smith habe sich in fast jedem Genre verdient gemacht, würdigte der Verlag den Schriftsteller: In Western, Horror, historischer Fiktion, aber vor allem als Krimi-Autor mit der Romanreihe um Ermittler Arkady Renko, die mit "Gorki Park" begann. Der spannungsgeladene Krimi um KGB-Agenten und blutige Morde hinter dem Eisernen Vorhang brachte Smith Anfang der 1980er Jahre Weltruhm ein. Der Stoff wurde ebenfalls erfolgreich mit William Hurt in der Hauptrolle verfilmt.