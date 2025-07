Auf der Bühne stand Francis schon länger nicht mehr, aber sie setzt sich weiter aktiv unter anderem für US-Kriegsveteranen ein. Geboren wurde die von vielen "Queenie" genannte Sängerin am 12. Dezember 1938 als Concetta Rosa Maria Franconero im US-Bundesstaat New Jersey. Ihre Eltern waren italienische Einwanderer, die sie schon bald zum Singen und Musikmachen ermunterten. "Mit drei Jahren habe ich Akkordeon gespielt und mit vier dann meine Stimme hinzugefügt."

Bald trat sie auf Feiern und kleineren Bühnen und schließlich - noch als Kind - im Fernsehen auf. Mit "Who's Sorry Now?" gelang ihr 1957 schließlich der Durchbruch. Dabei habe sie den Song eigentlich gar nicht singen wollen, ihr Vater habe sie dazu gedrängt, erzählte Francis jüngst in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

Welteroberung

Die Erfolgssingle wurde der Beginn einer kometenhaften Karriere: Allein in den folgenden sechs Jahren landeten 35 ihrer Songs unter den Top-40, drei davon auf dem ersten Platz: "Everybody's Somebody's Fool", "My Heart Has a Mind of Its Own" und "Don't Break the Heart that Loves You".

Francis eroberte nicht nur die USA: In mehr als zehn Sprachen nahm die Sängerin in den 60er-Jahren Platten auf, darunter Japanisch, Französisch, Griechisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch - und natürlich Deutsch, stets mit charmantem amerikanischen Akzent. In Deutschland, Japan, Spanien und Italien feierte sie mit ihren Songs riesige Erfolge. Neben Schlagern gehörten Countrymusik, Jazz sowie jüdische und irische Volkslieder zu ihrem Repertoire.