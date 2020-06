Gorilla-Frauen gegen Macht und Geld

"Eine Ausnahme", sagtFrida Kahlo ungerührt. Die Mitbegründerin der GruppeGuerrilla Girls ist dagegen, den Wert von Kunst an ihrem Geldwert festzumachen: "Der Markt korrumpiert die Kunst, denn er wird vom Geschmack von Milliardären dominiert. Und ich denke, es ist verrückt, unsere Geschichte nach diesen Maßstäben zu erzählen."

Seit nunmehr 30 Jahren wettern die Aktivistinnen gegen Schräglagen und Ungerechtigkeiten in der Kunstwelt: Der Betrieb, der sich gern weltoffen und aufgeklärt gibt, sei in vielen Dingen rückständig und in jüngster Zeit kaum demokratischer geworden, sagt Kahlo.

Wie (fast) alle Guerrilla Girls wählte Kahlo den Namen einer berühmten Künstlerin als Pseudonym; eine Gorillamaske ist bei allen öffentlichen Auftritten Pflicht. "Wir können so Dinge sagen, die viele Frauen im Kunstbetrieb nicht sagen können, weil sie Karriere-Selbstmord begehen würden", erklärt die Künstlerin , die am Mittwoch auf Einladung der Akademie der bildenden Künste und der Plattform "Depot" einen Vortrag in Wien hielt.