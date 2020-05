Goldroger wurde verprügelt, weil die Haare lang waren

All das erzählt Goldroger auf seinem dritten Album in Metaphern, nimmt dabei gerne Begriffe aus der Popkultur, der Literatur und Filmen her, um Assoziationen zu wecken. So lässt er zum Beispiel in „Lavalampe Laser“ David Bowies Alterego Ziggy Stardust für eine Phase der eigenen Selbstfindung stehen: „Ich und ein paar Freunde hatten als Teenager lange Haare“, sagt er. „Wir haben sie wie Bowie gefärbt und uns die Fingernägel lackiert. Heute haben es junge Leute leicht, die auf so etwas stehen, weil es Dutzende YouTuber gibt, die das machen. Aber in meiner Zeit wurde man dafür verprügelt.“