Goldener Vollpfosten: Strache erhält Auszeichnung der "heute Show"

Alle Jahre wieder vergibt das heute-Show-Team rund um Moderator Oliver Welke den sogenannten "Goldenen Vollpfosten 2019" für fragwürdiges Verhalten vor allem am politischen Parkett. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer ist jährlich ein Fixstarter mit zumeist gleich mehreren Nominierungen bzw. Auszeichnungen. So wurde er auch heuer mit dem Preis bedacht - für das Chaos um die geplante PKW-Maut auf deutschen Straßen.

Weitere Preisträger heuer sind die Briten und ihr Never-Ending-Brexit-Drama, die leiderprobte SPD, Friedrich Merz oder Markus Söder.

Ein weiterer Vollpfosten geht an einen ehemaligen Politiker aus Österreich: Dieses Jahr wurde auch der Auftritt von Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video im Sinne der Sendung gewürdigt.

Anmoderiert wurde die Preisvergabe von Satiriker Sebastian Pufpaff: "Bei all dem Genörgel wollen wir nicht vergessen, in diesem Jahr gab es auch wunderbare Momente voller Hoffnung, zum Beispiel den Niedergang des HC Strache in Österreich, unser Ösi-Posterboy."

Aber sehen Sie selbst. Von Max Mutzke gab es dann auch noch ein Lied über Urlaub auf Ibiza und dreckige Fußnägel.