Goldene Kamera: Brüderle-Witze und Hollywoodstars

Hans-Dietrich Genscher hielt die Laudatio auf die Fernseh- und Comedy-Legende Hallervorden. "Was für ein Künstler, was für ein Werk", schwärmte der 85 Jahre alte frühere Außenminister. "Dieser Mann ist ein großer Künstler mitten im Leben." Und Genscher verriet, wie sich die beiden einmal in Neufundland getroffen hätten - er sei in Sachen NATO dort gewesen, Hallervorden zum Kauf einer Insel. Hallervorden dankte mit einer kleinen Kabaretteinlage: "Ich habe die große Begabung, Lob und Anerkennung in unbegrenztem Maße ertragen zu können."