Goldene Kamera: Lebenswerkpreis für Al Pacino

Sein Gesamtwerk sei mehr als imposant, teilte die Programmzeitschrift "Hörzu" vor der Verleihung am Samstagabend in Berlin mit. "Eindrucksvoll stellt er durch seine überragende schauspielerische Arbeit sowie als Produzent und Regisseur unter Beweis, dass er Film und Bühne nicht nur liebt, sondern lebt." Pacino war mehrfach für den Oscar nominiert und gewann ihn 1993 für seine Rolle in "Der Duft der Frauen". Die Goldene Kamera wird von Hape Kerkeling moderiert und live im ZDF übertragen.