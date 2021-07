Schmähpreis für Fifty Shades of Grey

Den Platz als schlechtester Film teilt sich "Fifty Shades of Grey" mit dem Superheldenfilm "Fantastic Four", der zugleich Regisseur Josh Trank einen "Razzie Award" - kurz für "Raspberry Award" - einbrachte. Auch der Brite Eddie Redmayne, der im vergangenen Jahr einen Oscar für seine Darstellung des Astrophysikers Stephen Hawking bekam und in diesem Jahr für seine Rolle in "The Danish Girl" nominiert ist, machte offenbar im Science-Fiction-Film "Jupiter Ascending" weniger Eindruck: Er bekam die " Goldene Himbeere" als schlechtester Nebendarsteller.

Wer in früheren Jahren mit einer " Goldenen Himbeere" bedacht wurde, hat inzwischen die Chance, seine Schmach durch bessere Rollen wiedergutzumachen. Der "Razzies Redeemer Award", der "Erlöserpreis", ging diesmal an Sylvester Stallone. Der "Rocky"-Star ist für seine Nebenrolle in "Creed - Rocky's Legacy" für einen Oscar nominiert. Gegenstück zu den Oscars Die "Razzies" rief 1980 der Cineast John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben. Sie werden traditionell am Vorabend der Academy Awards verkündet, die Nominierten bleiben der Witzshow gewöhnlich fern. Der Preis im Wert von 4,97 Dollar (4,55 Euro) wird laut den Verleihern an "sonst große Talente vergeben, die es besser wissen sollten, als ihren Namen mit niveaulosen Projekten zu verbinden". Rund 900 Wähler stimmen nach Angaben der Veranstalter ab. Link: www.razzies.com Hinweis: Hier geht's zu unserem Oscar-Special Die Oscar-Gala aus Los Angeles wird in der Nacht auf Montag auf ORFeins und PRO 7 ab 0.30 Uhr vom Red Carpet und ab 2.30 Uhr live aus dem Dolby Theatre übertragen.