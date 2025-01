82. Golden Globes: Musicalkrimi, Papstwahlthriller und ganz viel Starpower

Berger ist damit in Hollywood erneut auf Erfolgskurs. 2023 gewann seine Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" vier Oscar-Trophäen - darunter als bester internationaler Film und für die Filmmusik von Volker Bertelmann. Berger wurde in Wolfsburg geboren, lebt hauptsächlich in Berlin und hat über seine Eltern eine österreichische und eine Schweizer Staatsbürgerschaft.

Doppelte Chance für Stan, Rekord für Washington

In die Sparte "Bestes Drama" schaffte es auch "September 5" des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum. In dem Film über das Olympia-Attentat 1972 in München hat Leonie Benesch ("Das Lehrerzimmer") eine starke Rolle als Dolmetscherin. "Emilia Pérez" ist einer der Kandidaten in der Kategorie "Bestes Musical oder Komödie". Unter anderem haben Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón, die Nebendarstellerinnen Zoe Saldana und Selena Gomez sowie Regisseur Audiard Gewinnchancen. In der Sparte "Beste Darstellerin in einem Filmdrama" sind Schauspielerinnen wie Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria"), Tilda Swinton ("The Room Next Door") und Nicole Kidman ("Babygirl") nominiert.

In der Männerriege können neben Ralph Fiennes ("Konklave") Kollegen wie Adrien Brody ("Der Brutalist"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") und Daniel Craig ("Queer") auf einen Globe hoffen. Der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan ist zweifach nominiert: für seine Rolle als der junge Donald Trump in der Filmbiografie "The Apprentice" und für die schwarze Komödie "A Different Man". Denzel Washington (70) ist mit der 11. Globe-Nominierung in seiner langen Karriere ein Rekordhalter - als schwarzer Darsteller mit den historisch meisten Gewinnchancen. In "Gladiator II" glänzt er in einer Nebenrolle als der machthungrige Macrinus.