Goisern: Nicht nur die "Schokoladenseite"

"Um all diesen Künstlern ein Forum zu geben, habe ich mich dabei sehr zurückgenommen", sagt er im KURIER-Interview. "Dadurch kam die Sehnsucht, die neuen Songs klein, intim und persönlich werden zu lassen. Kleine Mosaiksteinchen, die im Gesamtbild meine Persönlichkeit zeigen."

Politisch wie in "Brenna tuats guat" wird von Goisern dabei selten. "Ich zeige mich nicht nur von meiner Schokoladenseite, sondern auch wütend und aggressiv. Da gibt es schon ein paar Nummern, die springen dir mit dem Oasch ins G’sicht. In ,Suach da an andern‘ oder "I versteh di nit‘, sag ich anderen Personen sehr deutlich, was ich mir denke."

Mit viel Humor, denn "ich bin ja ein versöhnlicher Mensch". Überhaupt spielt Wortwitz in den Songs von "Entwederundoder" eine größere Rolle als bisher. "Ich bin im Alltag eigentlich nicht so ein Witziger. Aber je ernster die Lage ist, desto mehr Humor kann ich an den Tag legen. Und diese Lieder sind alle so kleine, in sich geschlossene Kosmen, dass es mir da auch leichter fällt."

Blues, Punk, Pop Musikalisch ist von Goisern mit seinem Erfolgsalbum genauso vielfältig wie in den Songthemen. Es gibt Blues und Punk, Pop, Bar-Jazz und natürlich Volksmusik. Ab 25. Jänner ist Hubert von Goisern mit dieser Mischung und all seinen alten Hits wieder auf Österreich-Tournee. Eine Konzertreise, auf die er sich nach dem Hitparaden-Erfolg besonders freut: "Es ist so schön, diese Anerkennung zu erfahren, ohne etwas anders gemacht zu haben als bisher."